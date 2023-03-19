البنك الزراعي يفتتح أحدث فروعه بشرم الشيخ ويتوسع في تقديم خدماته بجنوب سيناء

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أحدث فروع البنك الزراعي المصري بمدينة شرم الشيخ، ومكتب البنك في مطار شرم الشيخ الدولي،

يأتي ذلك في إطار حرص البنك على التوسع في شبكة فروعه وإتاحة كافة خدماته المصرفية والتمويلية وفق أعلى معايير الجودة وأحدث النظم المصرفية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم.

حضر مراسم الافتتاح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.

ويعتبر فرع مدينة شرم الشيخ والذي يقع بطريق السلام، أحدث الفروع التي يفتتحها البنك في محافظة جنوب سيناء، ويقدم كافة الخدمات المصرفية لعملاء البنك، فضلا عن الخدمات التمويلية التي تستهدف شريحة كبيرة من المستثمرين في القطاع السياحي والمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة، كما يتضمن الفرع أيضاً مكتباً لخدمات رواد الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم مشروعات الشباب ومساعدتهم على إطلاق المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يعكس حرص إدارة البنك على تقديم كل ما هو جديد لخدمة عملائه استنادا إلى دراسة احتياجاتهم.

فيما يقدم مكتب البنك الزراعي المصري والذي يقع في الصالة الدولية بمطار شرم الشيخ الدولي، كافة الخدمات المصرفية للسائحين أثناء السفر أو الوصول على مدار 24 ساعة، خاصة ما يتعلق بتغيير العملات الأجنبية وفتح الحسابات والحصول على البطاقات البنكية بأنواعها لاستخدامها خلال فترة إقامتهم في مصر.

وعقب الافتتاح أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن افتتاح البنك الزراعي المصري لفرعه الجديد ومكتب المطار بشرم الشيخ، يواكب احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي والتي تتضمن افتتاح عدد من المشروعات المهمة التي تخدم قطاع عريض من أبناء المحافظة لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها جنوب سيناء.

وثمن المحافظ جهود التعاون البناء بين المحافظة والبنك لدعم جهود التنمية في سيناء وتعظيم قدرات المحافظة في جذب الاستثمار في كافة المجالات، علاوة على دور البنك في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تخدم قطاع عريض من أبناء المحافظة لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة خاصة للشباب والمرأة السيناوية.

من جانبه، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على التوسع في نشر شبكة فروعه في كافة أنحاء الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية والمناطق التنموية الجديدة، سعيا لاستقطاب المزيد من العملاء من مختلف الفئات للتعامل مع الجهاز المصرفي في إطار سعي البنك لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي .فضلا عن حرص البنك على تنويع خدماته المصرفية لخدمة قطاع جديد من العملاء.

واشار إلى أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التنموية الواعدة بما تملكه من موارد طبيعية وبشرية وما تشهده من نهضة تنموية شاملة، لذا كان حرص البنك الزراعي على التواجد بالمحافظة والتوسع في توفير خدماته المصرفية والتمويلية تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،بما فى ذلك مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بما يسهم في تنمية المجتمع المصرى ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.