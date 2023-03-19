تكثيف تصوير «أنا والقناع» لعرضه على «الحياة وسي بي سي» في رمضان

تعود الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج جديد باسم «أنا والقناع»، والذي سيعرض يوميا خلال الشهر الكريم على شبكة تلفزيون الحياة وشبكة قنوات سي بي سي حيث يقدم البرنامج فكرة مختلفة عن البرامج التي تقدم خلال الشهر الكريم.

وتكثف الإعلامية حاليا تكثيف تصوير البرنامج الجديد للحاق بالموسم الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن تستضيف مجموعة كبيرة من أبرز المشاهير وتدخل معهم في مناطق حوارية مختلفة، بشكل مختلف بعيدا عن البرامج التي تتسبب في أزمات اجتماعية وشخصية للمشاهير.

البرنامج، يأتي ضمن باقة من البرامج والأعمال التي تعرضها القناة خلال رمضان، حيث يحمل البرنامج شعار "الوشوش مش تفاصيل وملامح دي سطور وحكايات في رحلة سككها مجهولة".

وبدأت قنوات الحياة وسي بي سي خلال الساعات الماضية الترويج للبرنامج وتم إطلاق البرومو الدعائي للعمل الجديد، تمهيدا لإطلاق البرومو الرسمي خلال الساعات القادمة وبدأ عدد كبير من الجمهور يتفاعل مع أخبار عرض البرنامج الجديد وهو من إنتاج "DS +"