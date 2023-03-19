الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة محمد بديع و78 متهمًا آخرين في «أحداث المنصة»

محمد بديع
محمد بديع

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسات محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و78 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة".

وقدمت النيابة خلال الجلسات السابقة كتاب هيئة النقل العام بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات في شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

والمتهمون في القضية هم: محمد بديع، محمود عزت، محمد البلتاجي، عمرو زكي، أسامة يس، صفوت حجازي، عاصم عبدالماجد، محمد عفيف، وآخرون.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محمد بديع أحداث المنصة مرشد الإخوان

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