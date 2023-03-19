اليوم.. الحكم على مرتضى منصور فى سب وقذف ممدوح عباس

تصدر محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، الحكم على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق في القضيتين رقمي 1776 لسنة 2023 و 1778 لسنة 2023.

وكانت محكمة جنح العجوزة المنعقدة في محكمة شمال الجيزة قضت بتغريم مرتضى منصور، لاتهامه بسب ممدوح عباس في برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك بسداد ودفع 15 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليم سليم، رئيس المحكمة وعصام الجاحر، وكيل النيابة ومحمد عبدالحكيم، أمين السر في الدعوى رقم 24 لسنة 2023.