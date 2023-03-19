«القاهرة الإخبارية»: 11 بنكًا يودعون 30 مليار دولار فى «فيرست ريبابليك» لمنع انهياره

عرضت القاهرة الإخبارية تقريرًا عن أزمة بنك فيرست ريبابليك، أوضحت خلاله أن البنك شهد موجة مبيعات حادة بعد انهيار سيليكون فالي وسيجنتشر، وأن سهم البنك تراجع من 115 دولارًا إلى ما دون 20 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن جيمس هربرت، الرئيس التنفيذي للبنك، أكد قوة المركز المالي لـ"فيرست ريبابليك"، ولكن حتى مع ضمان أمريكا أموال المودعين لم يطمئن المودعون.

وأضاف التقرير أن 11 بنكًا قررت إيداع 30 مليار دولار داخل فيرست "ريبابليك"، فيما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبنك فيرست ريبابليك، منوهًا إلى أن 68% من ودائع فيرست ريبابليك غير مؤمن عليه، حيث وصلت أصولها لـ213 مليار دولار بنهاية 2022.

وكانت مجموعة من البنوك الأمريكية الكبرى قد منيت بخسارة أكثر من 70 مليار دولار من قيمتها في سوق الأسهم، ليرتفع إجمالي خسائرها خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى نحو 170 مليار دولار.

يشار إلي أن أسهم بنك "فيرست ريبابليك" تراجعت بنحو 76.6 %، على رغم التقارير التي أفادت بحصوله على تمويل جديد، في حين انخفض سهم "ويسترن أليانس بانكورب" 82.5 % و"باك ويست بانكورب" 53%.