الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضى دونيتسك بـ 37 مقذوفا خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 37 مقذوفا مختلفة العيارات.

 

وأفادت RT، بأنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 37 صاروخا وقذيفة مدفعية أدت إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح، كما خلف القصف أضرارا في مبنيين سكنيين.

 

ووفقا لبيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 11 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور دونيتسك، أطلق العدو خمس قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و122 ملم. على محور غورلفكا، 4 قذائف من مدفعية عيار 155 ملم. على محور ياسينوفاتايا، قصف مدفعي واحد من عيار 155 ملم. وقصف واحد على خارتسيزك. وأُطلق 37 مقذوفا بعيارات مختلفة".

 

وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا ومينيرالنويه ودونيتسك وستاروميخالوفكا.

 

وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن مقتل شخص وإصابة 4 مدنيين في مدينة دونيتسك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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