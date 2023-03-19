الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تسير 230 طائرة إغاثية إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال

طائرة مساعدات إماراتية
طائرة مساعدات إماراتية

أعلنت الإمارات، السبت، ارتفاع عدد طائرات الإغاثة التي سيّرتها لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا إلى 230 طائرة.

جاء ذلك وفق تغريدة كتبتها وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها في تويتر، عرضت فيها نتائج عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها أبوظبي لدعم متضرري الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة، إن "عملية الفارس الشهم 2 متواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة الزلزال".

وأفادت بأنه "حتى الآن تم تسيير 230 طائرة شحن بإجمالي مساعدات إغاثية تصل إلى 7 آلاف 367 طنا، بخلاف سفينة مساعدات"، دون تفاصيل أكثر.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية "تسيير 226 طائرة شحن بإجمالي مساعدات إغاثية تصل إلى 7 آلاف و249 طنا بخلاف سفينة مساعدات".

وبعد أسبوعين من انطلاقها، أعلنت أبو ظبي "انتقال عملية الفارس الشهم 2 من مرحلة الاستجابة السريعة إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، لدعم المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

في سياق آخر، شارك في تبرعات "الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا" التي أطلقتها السعودية عبر منصة ساهم الحكومية، أكثر من مليونين و250 ألفا و846 متبرعًا، منذ انطلاقها عقب الزلزال وحتى مساء السبت.

والثلاثاء، أعلنت السعودية تسيير الطائرة الـ16 من جسرها الجوي لإغاثة متضرري زلزال تركيا وعلى متنها 86 طنًا من المواد الإيوائية.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مارس 2023

كوسوفو وصربيا تتوصلان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبانية وسعر البيض اليوم الأحد 19 مارس 2023

الإمارات تسير 230 طائرة إغاثية إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال

أوكرانيا: تحرير الأراضى التى ضمتها روسيا «مسألة وقت»

الهلال السودانى يستفز الأهلى قبل المواجهة الحاسمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا