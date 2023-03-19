الإمارات تسير 230 طائرة إغاثية إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال

أعلنت الإمارات، السبت، ارتفاع عدد طائرات الإغاثة التي سيّرتها لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا إلى 230 طائرة.

جاء ذلك وفق تغريدة كتبتها وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها في تويتر، عرضت فيها نتائج عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها أبوظبي لدعم متضرري الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة، إن "عملية الفارس الشهم 2 متواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة الزلزال".

وأفادت بأنه "حتى الآن تم تسيير 230 طائرة شحن بإجمالي مساعدات إغاثية تصل إلى 7 آلاف 367 طنا، بخلاف سفينة مساعدات"، دون تفاصيل أكثر.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية "تسيير 226 طائرة شحن بإجمالي مساعدات إغاثية تصل إلى 7 آلاف و249 طنا بخلاف سفينة مساعدات".

وبعد أسبوعين من انطلاقها، أعلنت أبو ظبي "انتقال عملية الفارس الشهم 2 من مرحلة الاستجابة السريعة إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، لدعم المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

في سياق آخر، شارك في تبرعات "الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا" التي أطلقتها السعودية عبر منصة ساهم الحكومية، أكثر من مليونين و250 ألفا و846 متبرعًا، منذ انطلاقها عقب الزلزال وحتى مساء السبت.

والثلاثاء، أعلنت السعودية تسيير الطائرة الـ16 من جسرها الجوي لإغاثة متضرري زلزال تركيا وعلى متنها 86 طنًا من المواد الإيوائية.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.