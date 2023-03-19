الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تنفى وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفت وزارة الداخلية، وجود انتهاكات في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بعد ما روجت إلى هذه الأكاذيب قوات جماعة الإخوان الإرهابية.

 

وقالت وزارة الداخلية، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا صحة لما تم تداوله بالقنوات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود إنتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل”. 
 

وأضافت وزارة الداخلية: “أن ذلك يأتى استمراراً للأكاذيب وتزييف الحقائق الذى ينتهجه القائمين على تلك القنوات من المتعاونين مع الجماعة الإرهابية، في محاولة يائسة لكسب التعاطف بعد فقدانهم مصداقيتهم بأوساط الرأي العام”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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