الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نانسى بيلوسى تتهم ترامب بإثارة الاضطرابات إثر دعوة أنصاره للتظاهر

نانسى بيلوسى
نانسى بيلوسى

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، الرئيس السابق دونالد ترامب، بإثارة الاضطرابات إثر دعوة أنصاره للتظاهر، بحسب شبكة الحرة الأمريكية.


وكان ترامب قد أعلن - عبر حسابه على تويتر في وقت سابق - أنه سيتم "توقيفه" الثلاثاء المقبل، داعيا أنصاره إلى التظاهر، وذلك تحسبا لاحتمال توجيه التهمة إليه رسميا في قضية دفع مبلغ من المال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها على علاقة تقول إنها أقامتها معه قبل سنوات.


ورغم أن دفع المبلغ يعتبر بحد ذاته قانونيا، إلا أنه يطرح مشكلة على اعتبار أن مكتب المدعي العام في نيويورك الذي يقود التحقيق، يتعامل معه على أنه تبرع خفي في إطار حملة الرئيس، وذلك في انتهاك لقوانين التمويل الانتخابي.

 

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