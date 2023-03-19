تسريب جديد.. تفاصيل عقد مصطفى الزنارى مع الزمالك (مستند)

مازالت أزمة تسريب عقود لاعبي الزمالك، مستمرة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها القلعة البيضاء خلال الآونة الأخيرة.

وكانت الفترة الماضية قد تم تسريب عقود عدد كبير من اللاعبين وتحديدًا الصفقات الجديدة أمثال نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعمرو السيسي وسامسون أكينيولا.

وحصل "الدستور" على صورة من عقد مصطفى الزناري، مدافع الزمالك القادم في الصيف الماضي من طلائع الجيش لمدة 5 مواسم.

وتبين في العقد المسرب، أن مصطفى الزناري يحصل على ما يقرب من 40 مليونًا و312 ألف جنيه خلال الخمسة مواسم.

ويحصل الزناري في الموسم الأول على 6 ملايين و60 ألفًا و606 جنيهات على 12 قسطا، بحيث يحصل في القسط الأول على 3 ملايين و30 ألفًا و303 جنيهات، ثم يحصل على مبلغ 151 ألفًا و515 جنيها في كل قسط لمدة 10 أقساط، ثم يحصل في القسط الثاني عشر على مبلغ 3 ملايين و515 ألف جنيه.

كما يحصل اللاعب في الموسم الثاني على 6 ملايين و818 ألفًا و182 جنيها، حيث يحصل في القسط الأول على مبلغ مليونًا و704 آلاف و545 جنيها، في كل قسط منها بينما يحصل في الأقساط العشرة الأخيرة على مبلغ 340 ألفا و909 جنيهات في كل قسط، ثم يحصل في القسط الثاني عشر على مبلغ مليون و704 آلاف 545 جنيها.

ويحصل اللاعب في الموسم الثالث على 7 ملايين و575 ألفا و757 جنيها، حيث يحصل في القسط الأول على مبلغ مليون و893 ألفا و939 جنيها في كل قسط منها بينما يحصل في الأقساط العشرة الأخيرة على مبلغ 378 ألفا و788 جنيها في كل قسط، ثم يحصل في القسط الثاني عشر على مبلغ مليون و893 ألفا 939 جنيها.

وفي الموسم الرابع، يحصل الزناري على 9 ملايين و90 ألفا و909 جنيهات، حيث يحصل في القسط الأول على مبلغ 2 مليون و272 ألفا و727 جنيها في كل قسط منها، بينما يحصل في الأقساط العشرة الأخيرة على مبلغ 454 ألفا 545 جنيها في كل قسط، ثم يحصل في القسط الثاني عشر على مبلغ 2 مليون و272 ألفا و727 جنيها.

ويحصل مدافع الزمالك في الموسم الخامس على 10 ملايين و769 ألفا و230 جنيها، حيث يحصل في القسط الأول على مبلغ 2 مليون و692 ألفا و308 جنيهات في كل قسط منها، بينما يحصل في الأقساط العشرة الأخيرة على مبلغ 538 ألفا 462 جنيها في كل قسط، ثم يحصل في القسط الثاني عشر على مبلغ مليون و692 ألفا و308 جنيهات.

كما تم وضع بند يلزم الزمالك بدفع مبلغ قيمته 666 ألف جنيه في حال المشاركة في 50% من مباريات الفريق الأول في موسم 2022/2023 و2023/2024.

ويحصل على مبلغ مليون و333 ألف جنيه في حال المشاركة في 50% من مباريات الفريق الأول في موسم و2025/2024.

عقد مصطفى الزنارى

عقد مصطفى الزنارى

عقد مصطفى الزنارى

عقد مصطفى الزنارى



