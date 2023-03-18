خبير استراتيجى: هناك توافق داخل الكونجرس الأمريكى حول إلغاء تفويض 2001

قال إسماعيل السوداني، الخبير الاستراتيجي، إن هناك توافقًا داخل الكونجرس الأمريكي حول إلغاء تفويض 2001 بسبب تفشي الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية والتي يهدد مصالحها بالداخل والخارج.

الإرهاب بالعراق

وأكد إسماعيل السوداني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن يكون هناك بديل فوري لتفويض 2001 حتى تتم السيطرة على تلك العناصر الإرهابية ومنعها من تنفيذ عملياتها الجرائمية بالداخل والخارج.

القوة الأمنية العراقية

وفي سياق متصل، قال وسام القصير، الكاتب السياسي، إن القوة الأمنية العراقية الآن قادرة على مواجهة الإرهاب دون التدخل الأمريكي، ولهذا العراق موافق على انتهاء تفويض 2001.

وأشار إلى أن استمرار التفويض بمثابة اختراق السيادة العراقية الحالية، كما أن هذا الاتفاق منافٍ للاتفاقات الدولية التي توجد بين البلدين.