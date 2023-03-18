إنجى عهدى: عملت نادى للقراءة بالفيوم لمناقشة الأفكار النقدية

كشفت إنجي عهدي، إحدى المشاركين في مسابقة "الدوم" في الموسم الثاني 2023، عن فئة التقديم التليفزيوني، عن سبب تقديمها لمسابقة الدوم.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت،: "والدتي شجعتني على القراءة والتفكير النقدي وعزف العود، وأنا من عائلة تهتم بالثقافة وده أثر على شخصيتي عشان أقدم للدوم".

وتابعت: "أنا كنت محظوظة إني اتولدت في أسرة نقدية ولديها فكر، وأنا من ثانوية عامة بحب القراءة، وعملت نادي قراءة في الفيوم، لتجميع الشباب ونناقش الأفكار، ونقدر نستفيد من فكر الكاتب".

وأكملت: "عندنا فرصة كتب فلسفة وعلم نفس، ولما دخلت كلية إعلام جامعة بني سويف، دعموني جدًا، وكنت من أوائل من ظهروا على قناة الكلية، وأساتذة الكلية شافوا فيا مقدمة برامج ومذيعة نشرة، بحب برامج الأطفال والشباب وتوجيه الرسائل للناس وتقديم محتوى محترم للناس".