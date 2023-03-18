الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الخولى» الفائز بلقب «الدوم»: اللغة العربية سلاح مهم لمذيع نشرة الأخبار

كريم الخولى
كريم الخولى

كشف كريم الخولي، الفائز بلقب "الدوم" في الموسم الثاني 2023، عن فئة التقديم التليفزيوني، سبب تقديمه لمسابقة "الدوم".

وقال الخولي خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت،: "والدي قالي في الموسم الأول في برنامج بيكتشف المواهب وطلب مني إني أقدم، وللأسف لم أوفق، وده كان حافز ليا عشان أشتغل على نفسي للموسم الثاني".

وتابع: "أشتغل على اللغة العربية كسلاح مهم لمذيع النشرة، ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية، لأن الثقافة بتفرق جدًا جدًا، ووصلت إلى أن أفوز بجائزة كبرى".

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