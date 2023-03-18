روان على: «الدوم» فرصة كبيرة لتقديم المواهب المصرية

كشفت روان علي، الفائزة بلقب "الدوم" في الموسم الثاني 2023، عن فئة التقديم التليفزيوني.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "شوفت إن الدوم فرصة كبيرة أوي لتقديم المواهب المصرية من كل حتة في مصر، والدوم كان فرصة كبيرة بالنسبة لي، وإني أتقبل خطوة كبيرة".

وتابعت: "شوف الموسم الأول، وإني أحصل على جائزة الموسم الثاني حاجة كبيرة لي، وكنت حابة أوصل للناس رسالة وأفهمه إيه اللي بيحصل في مصر والعالم".