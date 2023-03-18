الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«مصر الخير»: «كتف فى كتف» أكبر مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

كتف في كتف
كتف في كتف

أكدت أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، أنها فخورة بالمشاركة في احتفالية مبادرة "كتف في كتف"، أكبر مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، في استاد القاهرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مقدمة برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة DMC وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بمساهماتنا في الروضة بسيناء، ما حدث بالأمس رسالة مفادها أن مصر تبني، وأقدم كل الشكر لكل من عملوا في هذه المبادرة، وبخاصة أن مثلث التنمية هو الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

وتابعت: "نوزع مع كرتونة مواد غذائية لتري مياه غازية، ولا ننكر دور القطاع الخاص، كما أن الجنيه الذي يتبرع به المواطنون يذهب لمساعدة الأسر والأشخاص المحتاجين".

وأشادت بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خاصة في المبادرة الأخيرة كتف في كتف ودوره في إنجاح دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وتحقيق منظومة التكامل بين جميع المؤسسات، وذلك منذ تدشينه في مارس من العام الماضي من أجل تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

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