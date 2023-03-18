«مساء DMC» يطلق مبادرة لزيارة دور المسنين فى شهر رمضان

أطلق برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، مبادرة لزيارة دور المسنين في شهر رمضان المبارك.

وقالت مراسلة البرنامج من داخل إحدى دور المسنين: "الدار فيها روح من البهجة والتفاؤل.. وكبار السن هنا تحس إنهم عائلتي وأول ما دخلنا عليهم كانوا فرحانين جدًا بالزيارة".

وقدمت سيدة من الدار كل الشكر للمشاهدين والقائمين على البرنامج في البهجة والفرح اللي أدخلتموه في قلوبنا، وقام كبار السن بالرقص مع فرقة شبابية على أغنية حسين الجسمي رمضان بجد حاجة تانية.