تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر لمناقشة تقييم المرحلة الماضية

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصف عضو اللجنة.

وشهد الاجتماع الذي استمر لما يزيد على ساعتين، مناقشة المدير الفني في كافة الأمور التي تخص الفريق وعناصره على مدار المرحلة الماضية، وما تضمنته من منافسات محلية وقارية.

وعرض كولر تقييمه الكامل للفترة السابقة من جميع الجوانب، وعرض أيضًا رؤيته للمرحلة القادمة، والاستعدادات اللازمة للتحديات التي تنتظر الفريق على كافة المستويات.

جاء اللقاء قبل ساعات من عودة كولر إلى بلاده لقضاء إجازة مع أسرته هناك حتى نهاية الأسبوع، يعود بعدها لاستكمال مهمته مع الفريق.