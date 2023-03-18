الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر لمناقشة تقييم المرحلة الماضية

الخطيب يجتمع مع كولر
الخطيب يجتمع مع كولر

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصف عضو اللجنة.

وشهد الاجتماع الذي استمر لما يزيد على ساعتين، مناقشة المدير الفني في كافة الأمور التي تخص الفريق وعناصره على مدار المرحلة الماضية، وما تضمنته من منافسات محلية وقارية. 

وعرض كولر تقييمه الكامل للفترة السابقة من جميع الجوانب، وعرض أيضًا رؤيته للمرحلة القادمة، والاستعدادات اللازمة للتحديات التي تنتظر الفريق على كافة المستويات.

جاء اللقاء قبل ساعات من عودة كولر إلى بلاده لقضاء إجازة مع أسرته هناك حتى نهاية الأسبوع، يعود بعدها لاستكمال مهمته مع الفريق.

محمود الخطيب السويسري مارسيل كولر الاهلى دورى ابطال افريقيا الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«القدسى»: ترامب تورط بعلاقة مع ممثلة إباحية واعترف بجرمه والقضية مستمرة

«التربية والتعليم» تكشف تفاصيل مبادرة «شنطة عدة» لطلاب المدارس التكنولوجية التطبيقية

مؤمن زكريا يطالب إدارة الأهلى بدفع غرامة كهربا

«البطل»: هيئة البترول نجحت فى إتمام العديد من الشراكات مع دول البحر المتوسط

أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: المبادرة تحافظ على صحة الشعب

مستفيدة من «حياة كريمة»: شكرا للرئيس السيسي على جهوده في دعم المرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا