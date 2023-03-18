السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سيرة محجوبة.. كاتبات مصريات وعربيات يعترفن بما يجب حظره فى السيرة الذاتية

جريدة الدستور

يعد البوح أحد أبرز أعمدة كتابة السيرة الذاتية، فالبوح اللامنتهي الذي يتجاوز فكرة الحدود، والرقابة والموضوعية، نجده في كتابات قليلة ونادرة منها كتابات نوال السعداوي، وفتحية العسال، وشريف حتاتة، ومحمد شكري، ولويس عوض، ما يشير إلى أن السيرة بطلها الرئيسي البوح، وغالبًا ما تأتي وجهة نظر واحدة، وعلى حد تعبير الكاتب والأكاديمي شكري المبخوت إن "السيرة الذاتية العربية ضعف فيها جانب البوح والتعرّي وتظلّ مشدودة إلى منظومة القيم السائدة أخلاقيًّا ونظرة المجتمع إلى سياسة الجسد".

لذا لا يمكن أن يأتي الحديث عن السيرة الذاتية دون الرجوع إلى أبرز الأسئلة المرتبطة بها والمنفتحة على مدى مساحة الحرية التي يمكن للكاتب أن يقطعها عبر تقديم سيرته وهو سؤال رئيسي طوال الوقت نعرضه ونحاول الإجابة عنه في التقرير التالي: إذ قدر لهم كتابة سيرتهم الذاتية ماذا يحجبون منها، ولماذا؟

 

كاتبات يُجِبن.. ماذا نحجب من سيرتنا الذاتية ولماذا؟ (1-1)

 

كاتبات مصريات.. الحجب في السيرة الذاتية ضرورة (2)

 

كاتبات مصريات: لا الخجل ولا الخوف يساومان الحكيمات في سيرتهن (3)

 

كاتبات عربيات|كتابة السيرة الذاتية مخاطرة في مجتمعاتنا العربية (4)

 

كاتبات مصريات: حجب كل ما هو مؤلم وسلبي قد يكون مفيدًا في السيرة الذاتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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