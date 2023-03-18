«البطل»: هيئة البترول نجحت فى إتمام العديد من الشراكات مع دول البحر المتوسط

قال الجيولوجي علاء البطل، رئيس الهيئة العامة للبترول، إننا حققنا نجاحًا كبيرًا في إتمام العديد من الشراكات مع دول البحر المتوسط والعالم أجمع، متابعًا أن الهيئة تعمل على تحسين البيئة والتأكد من أن دورة الإنتاج تسير بشكل صحيح داخل مصر.

وأضاف "البطل" في تصريحات صحفية، أننا نعمل على دعم التعاون المتبادل بين الهيئة وشركائها والبحث عن أفضل السبل لدعم هذا التعاون، بالإضافة لتأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز، مؤكدًا مواصلة الهيئة بذل جهودها في جميع قطاعات البترول.

وفي سياق منفصل استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من مجلس النواب الأردني برئاسة النائب عبيد ياسين، حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين فى أنشطة الغاز الطبيعى ونقل تجربة مصر الرائدة فى مشروعات استخدام الغاز الطبيعى وخاصة كوقود للسيارات إلى الأردن الشقيق امتدادًا للتعاون المستمر فى هذا القطاع، وما يشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بدعم من القيادات السياسية فى مصر والأردن.

ولفت إلى أن التعاون مع الأردن فى أنشطة الغاز الطبيعى شهد تكاملًا وتنسيقًا مستمرًا لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، وهو ما يتماشى مع المرحلة الحالية التى تشهد زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف فى مرحلة التحول الطاقى.

وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تنويعًا ومزيدًا من التعاون فى أنشطة الغاز المختلفة لتشمل مشروعات توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود والتى تتميز فيها الشركات المصرية بخبرات طويلة فى هذه المجالات، لافتًا إلى أن مصر لا تتوانى فى تقديم كل أوجه الدعم لاستفادة الشعب الأردنى الشقيق من هذه الخدمات المتميزة التى تحقق المنفعة الاقتصادية والبيئية مقارنة بالوقود السائل.