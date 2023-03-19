أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 19 مارس 2023
مع أواخر شهر شعبان وحلول رمضان يسعى جموع المسلمين إلى معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 19 مارس 2023 ودعاء الفجر عبر جوجل، حيث يشغل بال المسلمين الإكثار من قراءة الأدعية وترديد الأذكار بشكل مستمر.
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دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم الاحد 19 مارس 2023
دعاء الفجر
- يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وأمنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يا رب العالمين
- اللـهم أصلح لنا دينـَنا الذي هـو عصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معـاشُنا، وأصلح لنا آخرتـَنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر. اللهم انا نسألـُـك فعـلَ الخيرات، وتركَ المنكرات، وحبَ المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، واٍذا أردت بقـومٍ فـتنةً فـتوَفـنا غـير مفتونين. ونسألك حبَـك، وحبَ مَن يُحـبـُـك، وحب كل عـملٍ يقربنا اٍلى حـبـِك، يا رب العـالمـين.
- اللهم اغـفـر لجميع موتى المسلمين، الذين شهـِـدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهُم وارحمهُم وعافهم وأعفو عنهم، واكرِم نـُزلَهم، ووسِع مـُدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبـَرَد. ونقـّهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اٍليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اغـفـِر لنا، وارحمنا، وأعتق رقابنا من النـــار.
أدعية الصباح اليوم
- اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.
- اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر.
- اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أَمَتِك ناصيتي بيدك ماض في حكمُك عَدْل في قضاؤُك أسألُك بكلِ اسم هو لك سميت به نفسَك أو أنزلتَه في كتابك أو علمتَه أحدًا مِن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهاب همي.
- اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له.
- اللَّهم رحمَتك أرْجو، فلا تَكلني إلى نفسي طَرفة عَيْن، أصلح لي شَأْني كُله، لا إله إلا أنت.