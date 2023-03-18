بيشوى عماد: الرئيس السيسى أول من طالب بوجود مترجم للغة الإشارة فى احتفاليات الدولة

كشف بيشوي عماد مترجم لغة الإشارة لاحتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف" في استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، عن كواليس أكبر حدث خيري في تاريخ مصر.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها فور انتهاء الاحتفالية.

وأضاف: "والدي ووالدتي من الصم وهما سبب عملي بترجمة لغة الإشارة"، موضحًا أنه يتمني وجود كلية متخصصة لتعليم لغة الإشارة في مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أول من طالب بوجود مترجم للغة الإشارة في احتفاليات الدولة، متابعًا: "تلقيت إشادات كبيرة من الصم بعد الاحتفالية الخاصة بكتف في كتف".

وأردف: "جاء ترشيحي من خلال شركة كلمني إشارة لتمثيل احتفالية كتف في كتف، وتقدمت بالعمل التطوعي".