السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. نقل 8 مصابين في حادث بصحراوي الإسماعيلية للمستشفى

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 8 أشخاص مساء اليوم السبت، بإصابات بالغة، نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى أمام كوبرى المستقبل.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيًا. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية إخطارًا  يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بمدخل كوبري مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث الذي أسفر عن اصابة كلًا من سيد علي حسن 36 عامًا مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيمن وعمرو عصام أحمد 21 عامًا مصاب كدمات وسحجات وخالد سيد عمر 57 عامًا مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن ومحمد وحيد منصور 23 عامًا مصاب جرح 6 سم بالجبهة واشتباه كسر بالعمود الفقري وعسران شرقاوي محمود 23 عامًا مصاب كدمات وسحجات وعبد الرحمن اشرف عايش 20 عامًا مصاب كدمات وسحجات وعلي محمود أحمد 40 عامًا مقيم سوهاج ومصاب كدمات وسحجات بالذراعين وعلي محمود علي عمار 37 عامًا مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن وجرح سم بالرأس، وجميعهم مقيمين فايد بمحافظة الإسماعيلية. 

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، جاري تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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