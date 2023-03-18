السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشاري طب نفسي: إدمان التسوق عبر الإنترنت سيصنف ضمن الأمراض النفسية قريبًا

التسوق عبر الإنترنت
التسوق عبر الإنترنت

 أكد الدكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن استخدام البعض للهواتف المحمولة أصبحت تصنف على أنها اضطرابات نفسية.

البعض يعاني من رهاب فقد الإنترنت

وأوضح الدكتور محمد حمودة، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن هناك مرض نفسي اسمه رُهَاب فقد الاتصال على الانترنت، قائلًا: "في ناس بتشعر برهبة لفقد الاتصال بالانترنت وتصنف على أنه اضطرابات نفسية وفقًا للتصنيفات الدولية".

وتابع أن إدمان التسوق عبر الانترنت سيصنف ضمن الأمراض النفسية قريبًا، لان بعض الأشخاص أصبحت مدمنة للإنترنت والشراء عبره أو مشاهدة الأفلام الإباحية أو ممارسة الألعاب على الانترنت، موضحًا أن الإدمان لا يتعلق بالمخدرات فقط وأي شخص بدأ يتأثر في الجوانب الاجتماعية أو الوظيفية تتحول إلى إدمان.

استشاري الطب النفسي اضطرابات نفسية الإنترنت الادمان التسوق عبر الإنترنت

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