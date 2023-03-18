السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رد فعل لاعبى الأهلى بعد تعادل الهلال مع صن داونز

لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي

سادت حالة من الارتياح بين لاعبي النادي الأهلي، بعد تعادل صن داونز الجنوب إفريقي مع الهلال السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الهلال السوداني مع صن داونز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" ليتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة.

وصار الأهلي مُطالبًا بالفوز على الهلال بهدف نظيف على الأقل أو الانتصار بفارق هدفين حتى يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رفقة صن داونز الجنوب إفريقي.

لاعبو الأهلي عقب علمهم بالنتيجة، أبدوا سعادتهم وتحمسهم لخوض المباراة من أجل الرد على ما حدث في أم درمان بعد أن خطف الهلال الفوز، وما حدث عقب المباراة من اعتداءات من جانب الجهاز الإداري لفريق الهلال مع لاعبي الأهلي.

وتعاهد لاعبو الأهلي على تقديم مباراة قوية وتحقيق الانتصار من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

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