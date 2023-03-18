7 فرق يتنافسون.. نتائج دوري سلة الكراسي المتحركة بصالة حسن مصطفى

انطلقت اليوم نهائي بطولة دوري سلة الكراسي المتحركة للرجال، والتى تنظمه اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر والتى تستمر حتى ٢١ مارس الجاري.

ويتنافس في البطولة ٧ فرق هي جمعية المحاربين القدماء، نادي المعاقين بالمنيا، نادي المعاقين بالفيوم، نادي المعاقين بالبحيرة، نادي المستقبل بالإسكندرية، نادي مبارك بني سويف، مؤسسة الحسن حيث تقام ٢١ مباراة لتحديد بطل الدوري.

وجاءت نتائج اليوم الأول فاز الفيوم على مؤسسة الحسن بنتيجة 21/15

والمنيا على دمنهور 31/8

والمحاربين على بنى سويف 56/22

والمنيا على دمنهور 47 /16

والمحاربين على دمنهور 35 / 17

يذكر أن المعسكر المغلق للمنتخب القومي لكرة السلة يبدأ فور انتهاء البطولة استعداد للمشاركة في البطولة العربية بالكويت خلال الفترة من ٢٥/ ٤ حتي ٢/ ٥ / ٢٠٢٣ وذلك في إطار استعدادات الفريق القومي للمشاركة في بطولة العالم بالإمارات خلال شهر يونيو القادم وقد أعلنت اللجنة البارالمبية عن استيرادها عدد ١٨ كرسي متحرك انجليزي الصنع بتكلفة مليون و٨٠٠ ألف جنيه طبقا للمواصفات الدولية لكراسي الممارسة ومقاسات اللاعبين .