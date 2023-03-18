السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

أحمد المسلمانى: نجاة الصغيرة غنت أمام أم كلثوم فى الرابعة من عمرها

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

سلط برنامج "الطبعة الأولي"، مع الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم السبت، الضوء على حياة الفنانة الراحلة نجاة الصغيرة.

وقال أحمد المسلماني، إن الفنانة نجاة الصغيرة غنت أمام كوكب الشرق أم كلثوم في طفولتها، وكانت في الرابعة من عمرها، ولما ظهرت موهبتها كتب الكاتب الصحفي فكري أباظة "يجب أن تستولي الحكومة على هذه الفنانة".

وأضاف المسلماني : "كان يقصد أن الدولة يجب أن ترعاها، وكان كلامه في الصميم لأنها أصبحت واحدة من أجمل الأصوات وأكبر نجمات الفن في العالم العربي".

وتابع: "نزار قباني قال إنه عندما كان يصدر ديوانا فإن الآلاف ينتظرونه، لكن لما نجاة الصغيرة تغني إحدى قصائد الديوان يستمع الملايين إليها".

وواصل: "قبل سنوات أثناء الموسم الثاني من برنامجي الطبعة الأولى اتصل بي الفنان الكبير محمد ثروت وقال لي إن نجاة الصغيرة اتصلت بي، عرفت رقمها واتصلت فورًا كوني أحد معجبيها واشتكت وقتها عن الكلام الذي قيل عن علاقتها بسعاد حسني وكلام كثير غير دقيق عن العائلة، نجاة الصغيرة لا تزال تتابع الطبعة الأولى، ولما زرتها في البيت قبل سنوات وجدت أن التاريخ والفن حاضرين، هناك صورة ووسام من جمال عبدالناصر وصورة للحبيب بورقيبة في تونس والملك الأردني الحسين بن طلال".

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