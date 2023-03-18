السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أنطونيو كونتي يهاجم إدارة ولاعبي توتنهام عقب التعادل مع ساوثهامبتون

أنطونيو كونتي
أنطونيو كونتي

انتقد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لاعبي فريقه عقب التعادل أمام ساوثهامبتون، واصفًا لاعبيه بالأنانيين.

وتعادل توتنهام هوتسبير مع نظيره ساوثهامبتون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال كونتي في تصريحات عقب المباراة: "هذا مايحدث هنا كل موسم، لا يهم من المدير الفني إذا أردتم الاستمرار على هذه الطريقة بإمكانكم تغيير المدير الفني والكثير من المدربين ولكن الموقف لا يمكن أن يتغير، صدقوني".


وأضاف: "نحن لسنا فريقًا، نحن 11 لاعبًا يدخلن إلى الملعب، أرى لاعبين أنانيين ولا يريدون مساعدة بعضهم البعض ولا يهتمون، حتى الآن أحاول إخفاء الموقف ولكن الآن لا يمكنني فعل ذلك أكثر".

وأكمل: "إنهم لا يلعبون من أجل شيء مهم، إنهم لا يريدون اللعب تحت الضغط، قصة توتنهام لمدة 20 سنة، هناك ملاك ولكن لماذا لم يحقق النادي أي شيء؟".

وواصل:"نحن نلعب هنا باسم الشعار، ولجعل جماهير توتنهام فخورين بنا، إنهم بحاجة للنار في أعينهم، هذا أمر غير مقبول للجماهير أيضًا إنهم يتبعونا ويشترون التذاكر لمشاهدة الفريق، والأداء غير مقبول".

وعن احتمالية رحيله عن منصبه، أجاب كونتي: "أنتم توجدون الأعذار للاعبين، أعذار وأعذار مرة أخرى، استمروا على فعل ذلك واخلقوا لهم الأعذار، مستقبلي، الإدارة فقدت الثقة بي، استمروا وفروا لهم الحماية، هيا".


ويقود أنطونيو كونتي فريق توتنهام هوتسبير منذ نوفمبر من عام 2021، ولعب الفريق تحت قيادته في الموسم الجاري 39 مباراة وحقق الفوز في 20 وتعادل في 6 وخسر 13 مباراة.

وقاد كونتي فريق توتنهام هوتسبير في 75 مباراة منذ توليه مسئولية الفريق، وفاز في 41 مباراة، وتعادل في 11 وخسر 23 مباراة.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث.

أنطونيو كونتي توتنهام هوتسبير ساوثهامبتون الدورى الانجليزى مباراة توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون

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