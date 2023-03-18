السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادي: مصر تحولت من دولة مستورد للغاز إلى أحد أقطاب العالم في التصدير

ارشيفة
ارشيفة

قال الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تحولت في الآونة الأخيرة، من مستوردة إلى أحد أقطاب العالم لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، إضافة إلى تواجد الغاز المصري في أشهر الأسواق العالمية كاليابان وسنغافورة وفرنسا وباكستان واليونان وغيرها من الدول المستوردة.

خبير اقتصادي: مصر تحولت من دولة مستورد للغاز إلى أحد أقطاب العالم في التصدير 

وأضاف يوسف أن الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي هي من وضعت مصر على خريطة الإنتاج العالمي والإقليمي فى هذا القطاع المهم، وذلك منذ الإعلان عن اكتشاف أول حقل للغاز الطبيعي بعام 1967 وما تبعه من اكتشافات لحقول مثل ظهر وريفين ونورس والتى حققت إشباعًا كاملاً للاجتياحات المحلية.

البترول والثروة المعدنية الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي المهندس طارق الملا وزير البترول تصدير الغاز الطبيعي حقول الغاز الطبيعي تطوير البنية التحتية

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