السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لعاطلين فى الإسكندرية لاتهامهم بالسرقة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري عبد المنعم، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربيني، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني، ومصطفى حسان، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من "ش. ح. ى" و"ا. م. ع"، مما أسند إليهم والزامتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة بالطريق العام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11039 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه "أ.م.ال"، عقب سيره بالطريق العام بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، عن أنه حال سير المجني عليه "أ. م. ال" مزراع، بالطريق العام، استوقفه المتهم الأول "ش. ح. ي" صاحب مغلسة، عقب ترجله من سيارة ملاكي منتحلًا صفة ضابط شرطة وبصحبته المتهم الثاني "ا. م. ع" عامل بمغسلة، حال حمله سلاح مسدس ظاهر من ملابسه، وطلب من المجني عليه، بطاقة تحقيق شخصيته وتفتيشه، وتمكنوا من سرقة هاتفه المحمول وفروا هاربين مستقلين السيارة محل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة. 

وبالعرض على النيابة، وتبين من التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة إجرامية في سرقة المواطنين، تحت وطأة انتحالهما صفة كاذبة كونهما ضابطي شرطة، وعلى الفور تم ضبطهما وحبسهما على ذمة القضية وبالعرض على النيابة  قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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