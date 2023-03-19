حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 19 مارس 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 19 مارس 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: يضعك أحد المسؤولين في موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل في بعض المؤسسات.

عاطفيًا: نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية.

صحيًا: نظّم أوقات طعامك وحاول تلافي المشكلات الصحية عن طريقة ممارسة الرياضة .

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: حاول التخلص من الأفكار السود تهيمن التي عليك، قد تفقد تركيزك باستمرار .

عاطفيًا: ابتعاد الشريك عنك فترة طويلة سببه واضح، عليك تدارك الأمور قبل تفاقمها.

صحيًا: الاعتماد على الفاكهة والخضراوات والأكل الصحي أهم وجبة يومية .

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة وتباشر جديداً واثقاً ومهتماً ببعض التفاصيل المهمة جداً.

عاطفيًا: يسعى العازبون الى علاقات سطحية ومغامرات عابرة ويودّون التسلية ليس إلاّ .

صحيًا: لا تتناول الطعام في أثناء مشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر، فقد تبين أن هذا الأمر يدفع إلى استهلاك كميات أكبر من الطعام والحصول على سعرات حرارية فائضة من دون ملاحظة ذلك .

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيًا: لن يقف أحد في وجه طموحاتك الكبيرة، ولن يثنيك أي عائق عن التقدّم بخطى ثابتة .

عاطفيًا: راحة واضحة في العلاقة بالشريك جراء الاتفاق الكامل والصادق بينكما .

صحيًا: تناول الطعام في المطاعم بكثرة غير صحي كما المأكولات المحضرة منزلياً .

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيًا: يطلب إليك هذا اليوم الانتباه إلى الزملاء والابتعاد عن الآلات الحادّة وعدم إهمال وضع أحد المقرّبين.

عاطفيًا: ينقصك التوازن في المخططات التي تعدّها لزواج أو لإرساء قواعد علاقة طويلة الأمد .

صحيًا: شرب ثمانية أكواب من المياه يومياً ضروري وصحي ومفيد لتنشيط الدورة الدموية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: وجود القمر في الدلو يشكل نقطة انطلاق جديدة لك وينجح أحد المشاريع ويُسلَّط الضوء على نجاحك الباهر.

عاطفيًا: الوحدة غير مستحبة، سارع إلى إرضاء الشريك قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة.

صحيًا: العصبية تهدّد صحتك والهدوء هو المطلوب لاستعادة راحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنيًا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفيًا: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، وتنعش الحب مجدداً .

صحيًا: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل .

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيًا: تحتاج لتقوم ببعض التصحيحات والتعديلات على وضعك المالي، لجهة التوفير والاستثمارات.

عاطفيًا: يشير هذا اليوم إلى مصالحة مع امرأة في المحيط كما إلى رومانسية تنشأ في المجال المهني .

صحيًا: ركّز على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية فهي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحارب الالتهابات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيًا: تبدو قادراً على القيام بمبادرات ومغامرات مدعوماً بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ احد الأشخاص .

عاطفيًا: أحد مواليد الميزان بانتظارك، وتشاركه الحب للجمال ولاحترام المبادئ والمثل نفسها .

صحيًا: يعدّ الثوم صديق القلب ويحارب الجلطات الدماغية والسكتات القلبية، لذلك ينصح بإدخاله إلى سفرتك اليومية .

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيًا: ثق بنفسك أكثر مما تتصوّر، فما حققته على الصعيد المهني كافٍ لجعلك تشعر بهذا الوضع .

عاطفيًا: خطوات إيجابة متسارعة تطرق باب العلاقة بالشريك، ما يؤسس لمرحلة استقرار جديدة .

صحيًا: لا تتهوّر في تصرفاتك ولا تفقد أعصابك، فهذا ليس صحياً .

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنيًا: تطورات إيجابية مهنياً، واستيضاح الأمور ضروري لجلاء الصورة أكثر.

عاطفيًا: الشريك لن يعوّق مشاريعك البعيدة عن الحب، وهو أكثر من يعلم بما تخطط له للمستقبل.

صحيًا: إملأ الفراغ بممارسة الرياضة أو بأي نشاط من شأنه إفادتك صحياً .

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيًا: لا تقدم على أي مجازفة أو خطوة متسرّعة، واتخذ مالياً موقف المراقب وحاول أن ترى الأمور من كل جوانبها.

عاطفيًا: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة للتخلص من الخلاف المتفاقم بينكما .

صحيًا: تناول القليل من كل ما تشتهيه من دون اتباع سياسة الحرمان التي تؤدّي حتماً إلى الإفراط في تناول الأطعمة لاحقاً.