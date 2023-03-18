حلمى وأكرم حسنى ونيللى وإيمى يحجزون مسلسلاتهم فى الإذاعة

يشهد شهر رمضان المقبل إقبالًا من النجوم على الأعمال الدرامية الإذاعية، حيث حجز الفنانون: أحمد حلمى وأكرم حسنى ونيللى كريم وإيمى سمير غانم وبيومى فؤاد، مسلسلاتهم بالإذاعة، والتى يسيطر عليها الطابع الكوميدى.

وفضل الفنانان أحمد حلمى وهنا الزاهد الابتعاد عن التليفزيون، لكنهما أعلنا عن عودتهما للموسم الرمضانى من بوابة المسلسل الإذاعى «مطلوب عريس».

ونشر «حلمى»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، البوستر الرسمى للمسلسل يجمعه بالفنانة هنا الزاهد، وكتب: «مطلوب عريس على راديو النيل.. رمضان ٢٠٢٣».

ويطل الفنانون أكرم حسنى وشيرى عادل وعمرو عبدالعزيز ومصطفى غريب وإبراهيم سمير فى رمضان المقبل من خلال المسلسل الإذاعى الكوميدى «صلاح التلميذ».

ونشر «حسنى» البوستر الرسمى للمسلسل عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، وكتب: «صلاح التلميذ على راديو النيل.. رمضان ٢٠٢٣».

وتنافس نيللى كريم ضمن موسم المسلسلات الإذاعية فى رمضان المقبل بالمسلسل الكوميدى «اعترافات خوخة»، ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج، ومن المقرر انتهاء تسجيل حلقات المسلسل قبل رمضان وإذاعته يوميًا خلال الشهر الكريم على «‪نجوم إف.إم».

وتعود إيمى سمير غانم، بعد غياب دام نحو عامين عن الساحة الفنية بشكلٍ عام، إلى المشاركة فى موسم دراما رمضان ٢٠٢٣، بعمل إذاعى جديد، تطل فيه على جمهورها.

وتقدم «إيمى» مسلسل «رأس رجاء وصالح»، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى بطولته حسن الرداد وبيومى فؤاد.

كما انتهى الفنان بيومى فؤاد داخل أحد استديوهات الصوت من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدى الإذاعى «كارت أحمر»، ويشاركه البطولة كل من عمرو وهبة ورنا رئيس، ويذاع المسلسل على «راديو ٩٠٩٠» الساعة ٣:٢٠ يوميًا فى رمضان.