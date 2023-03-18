السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رونالدو يسجل ويقود النصر للفوز على أبها فى الدورى السعودى

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

قاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريق النصر السعودي للفوز على أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

وتقدم عبدالفتاح محمد آدم لصالح أبها في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وأكمل فريق أبها المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد زكريا سامي السوداني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إدراك التعادل بعد تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة على يمين حارس أبها في الدقيقة 78.

كما تمكن البرازيلي تاليسكا من تسجيل هدف الفوز لصالح النصر في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر عند 49 نقطة خلف اتحاد جدة المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، وتوقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر أبها السعودي الدوري السعودي 2023

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