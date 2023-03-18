11 عاما من الحضور.. هؤلاء يتحدثون فى محبة البابا شنودة:«السيرة أقوى من الموت»

أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر والمهجر، ١٧ مارس، الذكرى الـ١١ لنياحة البابا شنودة الثالث، البطريرك رقم ١١٧ على الكرسى المرقسى، الذى رحل عن دنيانا فى ١٧ مارس ٢٠١٢. وامتلك البابا شنودة الثالث «كاريزما» كبيرة لم يمتلكها بطريرك من قبله، وحظى بحب المصريين جميعًا بمختلف انتماءاتهم، المسلم والمسيحى الكاثوليكى والإنجيلى قبل الأرثوذكسى، حتى لقّبه البعض بـ«بابا المصريين». فى السطور التالية، تسترجع «الدستور» محطات فى حياة البابا شنودة الثالث، من خلال حوارات مع شخصيات اقتربت منه، وشاهدوا حقيقته، واطلعوا على أسرار الشخصية الفريدة التى امتلكها.

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