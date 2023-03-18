السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إيفرتون يجبر تشيلسى على تعادل قاتل بالدورى الإنجليزى

هدف إيفرتون
هدف إيفرتون

تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه إيفرتون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بين الفريقين سلبيًا بدون أهداف.

واستحوذ تشيلسي بشكل كامل على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، وقدموا أداءً هجوميًا فعالًا على المرمى فيما لم يهدد إيفرتون مرماهم بأي فرصة طوال الشوط الأول.

وسدد لاعبو تشيلسي 3 كرات على المرمى من أصل 10 محاولات خلال الشوط الأول، وخرجت تسديدتان من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، فيما لم يسدد لاعبو إيفرتون أي كرة على المرمى من 3 محاولات، وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق إيفرتون.

واستمر استحواذ تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة بينما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا متقاربًا.

وسجل جواو فيليكس الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وضغط لاعبو إيفرتون بعد تلقيهم الهدف الأول على دفاعات تشيلسي لتسجيل هدف التعادل.

وسجل عبدولاي ديكوريه هدف التعادل في الدقيقة 69.

وتحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 76 سجلها كاي هافيرتز في الشباك.

وسجل إليس سيمس، هدف التعادل لفريق إيفرتون في الدقيقة 89 بصناعة من زميله عبدولاي ديكوريه.

وسدد لاعبو تشيلسي 7 كرات على المرمى من أصل 18 محاولة، فيما خرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع 8 تسديدات، فيما سدد لاعبو إيفرتون كرتين على المرمى من أصل 10 محاولات، وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق إيفرتون.

ورفع تشيلسي رصيده لـ38 نقطة في المركز العاشر، ورفع إيفرتون رصيده لـ26 نقطة في المركز الـ15 بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسى إيفرتون مباراة تشيلسي وايفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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