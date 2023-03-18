السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عميد سابق بالأزهر يكشف الحكم فى قراءة القرآن بالمواصلات والتسابق فى ختمه

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبوعاصي

علق الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، على تسابق الناس على ختم القرآن الكريم طول شهر رمضان، متسائًلًا: "وهل وقفت الناس عند القيم والحلال والحرام وتدبر معاني آيات القرآن الكريم؟".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن القرآن الكريم، رسالة من الله لأنه إما حديث عن الإنسان أو حديث إليه، ومن الممكن أن يختم الشخص القرآن الكريم عشرات المرات، ولكنه لا يقف على أوامره أو نواهيه، ويتحول الأمر من عبادة لعادة، مؤكدًا أنه يجب على الدعاة تصحيح هذا المفهوم.

حكم قراءة القرآن الكريم بالمواصلات

وعن قراءة القرآن الكريم بالمواصلات، قال إن المكان إذا أعطي قداسة لكتاب الله والتدبر فيه فله الثواب بقراءته في المواصلات، مؤكدًا أن قراءة القرآن هي ذكر ومن الممكن رفع الصوت فيه أو خفضه، ويكون ذلك في حالات، فرفع الصوت إذا تضرر منه شخص كمريض لا يحبذ رفع الصوت، فيجب خفض الصوت لأن الله يعلم السر والعلن. 

الأزهر قراءة القرآن الكريم المواصلات ختم القرآن الكريم تسابق الناس رفع الصوت

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