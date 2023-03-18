ضبط 7 أطنان خامات مجهولة المصدر داخل مصنع بلاستيك بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، من ضبط عقاقير طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية محظور تداولها خارج التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية داخل صيدلية خاصة تدار بدون ترخيص.

كان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، كلف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين في المحافظة بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين، حيث تم تشكيل حملة تفتيشية ورقابية مشتركة، أسفرت عن ضبط صيدلية بمدينة مشتول السوق تدار بدون ترخيص وبداخلها أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وأخرى خاصة بالتأمين الصحي والمستشفيات الحكومية وتقدر قيمتها بحوالي 250 ألف جنيه وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضد مالك الصيدلية وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما تمكنت مديرية التموين بالمحافظة من ضبط 7 أطنان من المواد الخام مجهولة المصدر داخل مصنع بلاستيك بقرية بمركز بلبيس يدار بدون ترخيص، فقامت إدارة تموين بلبيس، بالقيام بحملة رقابية وتفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية، أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع برانيك البلاستيك بقرية السلام بمركز بلبيس بداخله 7 أطنان من مستلزمات خامات برانيك بلاستيك بدون بيانات مجهولة المصدر، بدون ترخيص تم التحفظ على الكمية المضبوطة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.