تعرف على كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 .. موعد التقديم والشروط

سكن لكل المصريين 4 وهى وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية، التى تهدف إلى التيسير على الشباب بالحصول على شقة سكنية للزواج، وتطرح سكن لكل المصريين 4 عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتطرح هذه الوحدات السكنية لمتوسطى وفوق متوسطى الدخل.

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كراسة شروط سكن لكل المصريين 4

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن الاطلاع على كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https://nch.shmff.gov.eg ، كما ان الوحدات السكنية المطروحة ضمن سكن لكل المصريين 4، تتنوع في مساحتها، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا.

وتتضمن شروط الحصول على الوحدات السكنية الآتي:

تخصيص الوحدات السكنية طبقا لأسبقية الحجز إلكترونيًا.

تطبيق نظام الأولوية فى حجز الوحدات السكنية بالمشروع

الأولوية في حجز الوحدات للمواطنين المتقدمين سابقًا على إعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي

يشترط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز بأي من مشروعات الصندوق.

عدم التخصيص والاستفادة للمواطن المتقدم بأى وحدة سكنية في الإعلانات السابقة للصندوق .

موعد وشروط التقديم على سكن لكل المصريين 4

يمكن للمواطنين التقديم على سكن لكل المصريين 4، وتسجيل طلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من الأحد ٢٦ مارس وحتى الخميس ١٣ أبريل، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد ٣٠ أبريل وحتى الخميس ٤ مايو.

وبحسب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يتم تطبيق عدد من الشروط العامة على المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن هذا الإعلان، وهي أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

كما أن الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.