السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من جهات التحقيق فى اتهام لاعب سابق بالأهلى بـ«الاتجار فى الألعاب الجنسية»

النيابة
النيابة

أمرت جهات التحقيق في القاهرة، اليوم السبت، بإخلاء سبيل "س.ح"، لاعب الكرة الشهير بالنادي الأهلي سابقًا، بكفالة مالية على ذمة اتهامه بالاتجار في الألعاب الجنسية المهربة، وذلك عقب تقدمه بمعارضة على 9 أحكام صدرت ضده في قضايا متنوعة.

ووفق التحقيقات والتحريات الأولية، فإن اللاعب السابق تاجر في أطراف جنسية صناعية مٌهربة من الجمارك إذ عرضها للبيع بمقابل مادي بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وتحرر المحضر اللازم بشأن الواقعة، والذي حمل رقم 2720 جنح مصر الجديدة ضد اللاعب بعد ضبطه بحوزته أدوات وألعاب جنسية وأطراف صناعية مهربة من الخارج، وبعد القبض عليه اعترف المتهم بحيازة المضبوطات من أجل الاتجار بها لتحقيق مكسب غير مشروع من وراء هذه العملية.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب في محافظة القاهرة، المتهم أثناء ترويجه لمنتجات عبارة عن أطراف جنسية، بنية بيعها لتحقيق عائد مادي من ورائها بشكل غير قانوني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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قرار من جهات التحقيق فى اتهام لاعب سابق بالأهلى بـ«الاتجار فى الألعاب الجنسية»

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