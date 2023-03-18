السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من الأهلي بعد تعادل الهلال السوداني مع صن داونز

الأهلي
الأهلي

علّق العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، على تعادل الهلال السوداني أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وتجدد آمال المارد الأحمر في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الهلال مع صن داونز بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر العامري فاروق عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "الحمدلله والشكر لله ربنا يجيب الخير".

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد على الأقل حتى يتأهل إلى الدور المقبل على حساب الهلال بأفضلية فارق الأهداف، أو الانتصار بفارق هدفين على الأقل والتأهل بأفضلية المواجهات المباشرة.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني أحد يومي 31 مارس و1 أبريل في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلى صن داونز الهلال السوداني دورى ابطال افريقيا العامري فاروق

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