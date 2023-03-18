رئيس جامعة أسيوط يشارك بتجهيزات مبادرة «كرتونة الخير» لتعبئة وتوزيع 1000 كرتونة غذائية

شارك الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالقرية الأوليمبية، أسرة طلاب من أجل مصر بتجهيزات مبادرتهم "كرتونة الخير" لتعبئة وتوزيع 1000 كرتونة غذائية تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان.



كان فى استقباله الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين موسى نائب رائد الأسرة، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والطالبة زينب أشرف رياض مقرر الأسرة وزملائها من أسرة طلاب من أجل مصر من المشاركين فى المبادرة.



وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم على الانخراط فى تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم زملائهم والمحيطين بهم ممن يواجهوا صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.



وأضاف الدكتور أحمد عبد المولى، أن أسرة طلاب من أجل مصر، تهدف فى مبادرتها "كرتونة الخير" دعم الطلاب غير القادرين وعمال الجامعة بالأجور اليومية، مشيراً إلى أنه تم تمويل مبادرة كرتونة الخير لشهر رمضان الكريم من الجهود الذاتية لطلاب الأسرة والمكونة من ٢١٥٠ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.



وأوضح الدكتور أحمد شريت، أن كرتونة الخير تتكون من السلع الغذائية الهامة والأساسية فى استخدام الأسر المصرية.

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