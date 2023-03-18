السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خالد البلشى بعد نجاحه فى انتخابات الصحفيين: نعاهدكم بنقابة تفاوض على مصالحكم

خالد البلشي
خالد البلشي

وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الشكر لمنافسه في الانتخابات خالد ميري والجمعية العمومية للنقابة.

وقال البلشي، في بيان نشره على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء السبت: "سيظل حضوركم هو الحل.. وستبقون أصحاب الكلمة العليا، أرسلتم رسالة أمل للجميع.. وسنظل ملتزمين بما عهدناكم عليه".

وأضاف: "نعاهدكم بنقابة تفاوض على مصالحكم وتفتح جميع الملفات، نعاهدكم بتنفيذ تكليفاتهم في الجمعية العمومية، وأن تعود النقابة بيتًا لكل الصحفيين وأن يكون مجلسكم لكم جميعًا وليس لفريق دون الآخر وأن أكون نقيبًا لكل الصحفيين".

ووجه الشكر للجنة القضائية والنقيب ضياء رشوان على إدارة الانتخابات بشفافية، والنقيب يحيى قلاش، قائلًا: "ستبقى دائمًا نقيبي دائمًا وأخي الكبير.. شكرًا لك على كل جهد بذلته".

كما وجه الشكر لمنافسه خالد ميري، قائلًا: "شكرًا الزميل العزيز ورفيق دفعتي خالد ميري أدرنا معًا منافسة شريفة وعادلة تليق بالجمعية العمومية.. وسنبقى زملاء أعزاء تجمعنا نقابة عريقة وأملي أن نتشارك جميعًا ومع كل الزملاء في تحقيق ما تنافسنا عليه".

وتابع: "ألف مبروك لكل من فاز في الانتخابات وعهدنا معًا أن نحافظ على إرادة الجمعية العمومية وأن نعمل معًا من أجل تحقيق مصالحها وما اختارتنا من أجله وشكرًا جزيلًا لكل من لم يوفق في الانتخابات وحظ أسعد في المرات القادمة.. وأنتم مدعوون معنا لتنفيذ ما تعاهدنا عليه ونتمنى أن نتشارك معًا في تحقيقها".

واختتم: "هذه دعوة للجميع لنعمل سويًا.. المرحلة السهلة انتهت والقادم هو ما يحتاج لتعاوننا جميعًا، من أجل نقابة تعبر عنكم وتحمي مصالحكم وتدافع عن مهنة على قدرنا جميعًا".

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