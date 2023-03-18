أسرة كاملة.. مصرع 5 أشخاص فى حادث بالدقهلية

شهدت قرية بطرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية حادث إنقلاب سيارة في إحدى الترع ما تسبب في مصرع أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق المنصورة - شربين.

وانتقلت فرقة من قوات الإنقاذ النهري التابعة لمحافظة الدقهلية إلى موقع الحادثة، لانتشال السيارة والضحايا من أفراد الأسرة الغارقة.

كما توجه ضباط المباحث لموقع الحادث وتبين مصرع خمسة أشخاص من أسرة واحدة وإصابة ثلاثة آخرين في الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع كل من ولاء محمد إبراهيم الصعيدى 30 عامًا وعائشة محمد إبراهيم 12 عامًا وجنى تامر الصعيدي 11 عامًا وجودي تامر الصعيدي 8 أعوام وتامر سعد الصعيدي 41 عامًا، وجميعهم من قرية الضهرية مركز شربين، وتم نقلهم لمستشفى شربين وحرر عن ذلك المحضر اللازم.