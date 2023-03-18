السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسرة كاملة.. مصرع 5 أشخاص فى حادث بالدقهلية

حادث
حادث

شهدت قرية بطرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية حادث إنقلاب سيارة في إحدى الترع ما تسبب في مصرع أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق المنصورة - شربين.

وانتقلت فرقة من قوات الإنقاذ النهري التابعة لمحافظة الدقهلية إلى موقع الحادثة، لانتشال السيارة والضحايا من أفراد الأسرة الغارقة.

كما توجه ضباط المباحث لموقع الحادث وتبين مصرع خمسة أشخاص من أسرة واحدة وإصابة ثلاثة آخرين في الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع كل من ولاء محمد إبراهيم الصعيدى 30 عامًا وعائشة محمد إبراهيم 12 عامًا وجنى تامر الصعيدي 11 عامًا وجودي تامر الصعيدي 8 أعوام وتامر سعد الصعيدي 41 عامًا، وجميعهم من قرية الضهرية مركز شربين، وتم نقلهم لمستشفى شربين وحرر عن ذلك المحضر اللازم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

وقف دعوى الأطباء بإلغاء قرار التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تعليقيًا لحين فصل الدستورية

أسرة كاملة.. مصرع 5 أشخاص فى حادث بالدقهلية

إقبال كبير على الجناح المصرى بمعرض فيينا الدولي للإجازات والسفر والسياحة

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم

مصرع 5 وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة فى ترعة على طريق طلخا شربين

البريميرليج.. ساوثهامبتون يفرض تعادلا قاتلا على توتنهام.. وفيلا يكتسح بورنموث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا