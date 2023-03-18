تجديد حبس سيدة بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالإسكندرية 15 يومًا

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار شقيقتها، بعد اتهامهما بالنصب على المواطنين وجمع أموالهم بعد إيهامهم بتوظيفها في تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من عدد من المواطنين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتضررهم من إحدى السيدات وشقيقتها لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مقابل أرباح متفق عليها وقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام سيدتين شريكتين، بإحدى شركات مستحضرات التجميل، لإحداهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف إحداهما وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.