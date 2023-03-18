كواليس اجتماع رئيس القاهرة الجديدة بالمجتمع المدنى بالتجمع الثالث بالصورة

أكد المهندس عبد الرءوف حامد الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة بأهمية تنفيذ خطة تطوير المدينة والعمل على التواصل مع المجتمعي المدني والعمل على إزالة المعوقات التي توجه سكان المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها وكذا ضرورة التواصل المجتمعي مع سكان المدن الجديدة.

وفي نفس السياق عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهازتنمية مدينة القاهرة الجديدة العديد من اللقاءات والاجتماعات خلال يوم السبت الموافق 18 /03 /2023 مع سكان دار مصر الأندلس وحي جاردنيا وحي الأندلس عمارات بالتجمع الثالث.



تناول الاجتماع حل مشاكل الغاز وصيانة الطرق والمياه والنظافة

وقد استهل المهندس عبد الرءوف حامد الغيطي باجتماع مع بعض سكان دار مصر الأندلس، وكان أهم النقاط التي تم الحديث عنها من قبل السكان هي مشكلة عدم انتظام ضغط المياه بالكمبوند.

وفيما يخص حل مشكلة المياه أفاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس الجهاز، أنه بالفعل جار تنفيذ "خط قطر 800 مم" وأيضا تركيب "محابس تخفيض ضغوط"، وذلك لمعالجة مشكلة الضغوط وانتظام المياه بالكمبوند.

ويليها عقد رئيس جهاز مدينه القاهرة الجديدة ، انه الاجتماع ببعض سكان حي جاردنيا وحي الاندلس وتم الحديث من قبل السكان عن مشاكل الحي وكان من أهمها مشاكل الطرق إليها "استكمال وصيانة الطبقة الطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أعمال الغاز- الكهرباء- المياه".

وأفاد المهندس عبد الرءوف الغيطي "رئيس الجهاز" أنه تم التأكيد على مسئولي التجمع الثالث بضرروة الانتهاء من ترميم المقطوعات العرضية بالطرق وبخصوص الانتهاء من جميع الاعمال بالطرق، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الغاز بالمنطقة.

وفيما يخص مستوى النظافة بالحي، شدد رئيس جهاز على مسئولي النظافة بالحى على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بكامل الحي والمتابعة المستمرة من معاوني رئيس الجهاز وبخصوص أعمال الزراعة سيتم زراعة الجزر والمسطحات الخضراء طبقاً للمخطط وبعد الانتهاء من أعمال الطرق.

وتطرق الحديث بشكل عام عن بعض مشاكل المناطق "النظافة- مشاكل المياه... إلخ" وتم التأكيد من قبل رئيس الجهاز أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرًا في جميع قطاعات العمل داخل المدينة وأن العمل يتم بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم للقضاء على كل مظاهر العشوائية بالمدينة وضرورة تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والإشغالات والتعديات بالكمبوند وتم التأكيد على التنفيذيين من الجهاز بضرورة استمرار التواصل بين السكان وتلبية جميع طلباتهم.