المشدد 15 سنة لعامل بتهمة حيازة «حشيش وسلاح» بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، لإدانته في القضية رقم 20647 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 3072 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام “سليمان. إ. ع” 24 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و8 طلقات لذات العيار، وبمواجهته أقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.