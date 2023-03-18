السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفحم فتاة داخل حمام منزلها بسبب حريق فى قنا

جثنة
جثنة

لقيت فتاة مصرعها متفحمة، اليوم السبت، إثر حريق نشب داخل حمام منزل ادعاء ماس كهربائي، في قرية «هو»، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع فتاة في حريق داخل حمام منزل في قرية «هو» بمركز نجع حمادي.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع فرحة.م.م، تبلغ من العمر 20 عامًا، في حريق نشب داخل حمام منزل ادعاء ماس كهربائي في قرية هو التابعة لدائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات التي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الجهات المختصة التعدى على موظف 15 يوما على ذمة التحقيقات الوحدة المحلية الوحدة المحلية لمركز ومدينة النيابة العام

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