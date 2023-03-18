السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«من الفطار للسحور».. نصائح مهمة للحفاظ على ترطيب بشرتك فى رمضان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اقترب شهر رمضان المبارك، ويمكن للصيام لساعات طويلة مع قلة تناول السوائل أن يؤثر سلبًا على بشرتك، الأمر الذي يتسبب في حصولك على بشرة جافة وباهتة، بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة الطقس الحار والرطب، لأنه يمكن أن يزيد من مشكلات البشرة.

أكد الخبراء بموقع «yuty» الخاص بالتجميل والعناية بالبشرة، أن أفضل طريقة للحفاظ على بشرتك الجافة رطبة وصحية هي اتباع نظام شامل للعناية بالبشرة على مدار الشهر والاستمتاع ببعض علاجات التجميل المخصصة لصحة البشرة. 

حتى تظل بشرتك منتعشة ورطبة وممتلئة أثناء الصيام، قدم الخبراء خمس طرق للحفاظ على البشرة ومنع جفاف الجلد خلال شهر رمضان. 

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التقشير المستمر:

يعمل التقشير عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة في الطبقات العليا من البشرة، وبالتالي يكشف على الفور عن بشرة شابة ومشرقة وصحية، حيث يساهم في تقليل التصبغ وتضخم المسام وتلاشي ندبات حب الشباب وموازنة لون البشرة غير المتكافئ وتقليل الأضرار البيئية وترطيب البشرة، إلى جانب إضافة الرطوبة إلى الجلد.

الحفاظ على الرطوبة:

احرص على شرب كميات وفيرة من الماء خارج أوقات الصيام وأثناء الإفطار والسحور، ابدأ بعدة أكواب من الماء النقي لتعويض الرطوبة المفقودة، كما يمكنك دمج عصائر الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف التي تغذي العناصر الغذائية الأساسية في جسمك.

تجنب العصائر الغنية بسكر الفاكهة أو السكريات المضافة. في حين أنه قد يكون من المغري تناول المشروبات الغازية والكافيين لزيادة الطاقة، إلا أن هذه المشروبات لا توفر التغذية الحيوية التي تحتاجها خلال شهر رمضان أو للحصول على بشرة صحية.

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حماية الشفاه:

قد تتعرض شفتاك للتشقق والجفاف خلال شهر رمضان، قشريها طوال اليوم لإزالة الجلد الميت، وغطيها بالزيوت الطبيعية والبلسم الذي يمكن أن يحافظ على الرطوبة في الشفاه. 

ستعمل المكونات مثل شمع العسل وزبدة الكاكاو وزبدة الشيا والمطريات الأخرى على تنعيم الشفاه وإبقائها متوهجة، يمكن أن يضيء مرطب الشفاه المصبوغ بشكل طبيعي تدفقًا خفيفًا على الشفاه لمساعدتك على الظهور بمظهر مفعم بالحيوية.

العناية بالبشرة

إلى جانب نقص المياه، فإن نظام العناية بالبشرة خلال شهر رمضان مهم للغاية، حيث يفقد الجلد رطوبته بسبب الظروف البيئية، ومنتجات التنظيف القوية، لذا حاولي التقشير والترطيب بانتظام وعدم استخدام تونر البشرة الذي يحتوي على الكحول والعطر.

الحفاظ على الرطوبة التقشير نصائح مهمة للحفاظ على ترطيب بشرتك في رمضان بشرتك في رمضان اقترب شهر رمضان المبارك الزيوت الطبيعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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