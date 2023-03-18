السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مليون لعبة نارية داخل مخزن بالجمالية

العاب نارية
العاب نارية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار بمنطقة الجمالية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزي الألعاب النارية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) بالاتجار غير المشروع فى الألعاب النارية مُتخذًا من مخزن خاص به كائن بدائرة القسم مكانًا لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، عثر بحوزته على (40 كرتونة ألعاب نارية تحتوى على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ألعاب نارية ضبط مليون قطعة ألعاب نارية ديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجهزة وزارة الداخلية بالإتجار غير المشروع

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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