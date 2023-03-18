السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هلا رشدى تكشف تفاصيل مشاركتها فى مسلسل «مكتوب عليا» مع أكرم حسنى

هلا رشدي
هلا رشدي

كشفت الفنانة هلا رشدي، تفاصيل مشاركتها في  مسلسل "مكتوب عليا"، والذي عرض العام الماضي مع الفنان أكرم حسني وعددًا من النجوم.

أول لقاء لها مع أكرم حسني

وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "CBC"، إنها تعرفت على الفنان أكرم حسني في عيد ميلاد الفنان حميد الشاعري، مشيرة إلى أن أكرم ومديرة أعماله عبير الجارحي، اكتشفا الكوميديا الخاصة بها في حفل زفاف نجل شقيق حميد الشاعري، وكان وقتها تامر حسني يغني وتغني معه بنشاز وسط الجمهور.

وأضافت أن أكرم حسني سألها أنتي بتعاني من حاجة "خلل" فقالت له "خلينا نفرح"، وعرضت عليها وقتها مديرة أعماله أن تمثل معهم، في "مكتوب عليا"، وبعدها ذهبت في "كاستنج" أمام المخرج خالد الحلفاوي ووافق عليها، مؤكدة أن له الفضل في أن تكمل العمل بالحجاب، لأنه أصبح يتحايل حتى تكمل بالحجاب واقترح أن تكون والدتها محجبة.

هلا رشدي مسلسل مكتوب عليا أكرم حسني كوميديا حميد الشاعري المخرج خالد الحلفاوي تامر حسني

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