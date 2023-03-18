السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أفكار مناسبة.. أسعار وأشكال زينة رمضان 2023

زينة رمضان
زينة رمضان

أيام تفصلنا عن شهر رمضان، حيث زاد البحث مؤخرًا عن أسعار وأشكال زينة رمضان 2023، لذا نقدم في السطور التالية قائمة بالأسعار التي عليها زينة رمضان 2023.

 

أسعار وأشكال زينة رمضان 2023

تختلف أسعار زينة رمضان من آن لآخر وقد ترتفع الاسعار كلما اقترب الشهر الفضيل حيث يتهافت الكثير من المسلمون حاليا على شراء أجمل اشكال الزينة لرمضان.

ملصقات حائط أجمل أشكال زينة رمضان:

فهي من الأفكار الجميلة والعصرية لرمضان 2023، كما أنها من الزينة التي لا تشغل حيز من المنزل، ولا تكلفك الكثير، حيث يتراوح أسعارها ما بين 50 إلى 150 جنيها، على حسب المقاس.

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نجف الهلال والفوانيس:

من الأفكار المميزة لهذه العام، هي الزينة المتدلية والتي تشبه النجف، حيث تتميز بلونها الذهبي، والتصاميم الرمضانية الخلابة، حيث تتراوح أسعارها ما بين 100 إلى 200 جنيه.

طقم لمبات فوانيس زينة رمضان:

طقم فوانيس رمضان مكون من 20 فانوس صغير بمصابيح زينة رمضان LED متعدد الألوان، طول الحبل ثلاثة أمتار، يمكنك استخدامه في أي مكان في المنزل أو حتى خارج المنزل لجعل البهجة تعم المكان احتفال بحلول رمضان، يتراوح السعر ما بين 200 إلى 400 جنية.

 

مفرش طاولة سفرة رمضان:

المفرش مكون من 16 قطعة من الأطباق الورقية والتي يمكنك استخدامها في عزومات رمضان، بالإضافة إلى 16 قطعة مناشف ورقية، فهي مجموعة عملية جدا سوف تجعل شكل البيت أجمل، يتراوح السعر ما بين 300 إلى 600 جنيه.

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طريقة عمل زينة رمضان فى المنازل 2023 بالورق 

يهتم الكثيرون بالبحث عن أفكار مميزة لتجهيز ديكورات رمضان المبارك هذا العام في المنزل، والتي يمكن تحضيرها من الكرتون، حيث ازداد البحث عن هذه التصاميم وكيفية استخدامها، والتي تعد من أهم الخطوات على النحو التالي.

 

توفير كرتون أبيض.

يرسم هلال رمضان وفانوس رمضان المعروف.

يتم قطع هذه الأشكال بالمقص.

يتم تحديد هذه الأشكال على ورق ملون بقلم تحديد.

تقطيع هذه الأشكال ، جنبًا إلى جنب مع تعدادها إلى عدة قطع أخرى.

إحضار حبل طويل قوي ، ويتم ربط الأشكال به بالشمع، ثم يتم تعليقها في وسط غرفة المعيشة أو غرفة الطعام أو غرفة الضيوف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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